Полиция проводит проверку по факту инцидента у Вечного огня в Орехово-Зуеве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции Московской области ищут молодого человека, который устроил танцы около Вечного огня в подмосковном Орехово-Зуеве, после чего видеозапись попала в социальные сети. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах области.

"Танец молодого человека в вечернее время около Вечного огня в Орехово-Зуеве попал в социальные сети. По данному факту полиция проводит проверку и ведет поиски хулигана", - сказал собеседник агентства.