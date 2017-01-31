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Полиция проводит проверку по факту инцидента у Вечного огня в Орехово-Зуеве

Происшествия
31 января, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Полиция ведет поиски хулигана, который устроил танцы около Вечного огня
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции Московской области ищут молодого человека, который устроил танцы около Вечного огня в подмосковном Орехово-Зуеве, после чего видеозапись попала в социальные сети. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах области.

"Танец молодого человека в вечернее время около Вечного огня в Орехово-Зуеве попал в социальные сети. По данному факту полиция проводит проверку и ведет поиски хулигана", - сказал собеседник агентства.

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