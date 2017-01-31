Пожарные спасли восемь человек из горящей квартиры на востоке Москвы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Квартира горит в многоэтажном доме на востоке Москвы, прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС спасли восемь человек, в том числе ребенка. Как сообщил ТАСС дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), открытое горение в квартире ликвидировано.

"Квартира горит на 16-м этаже в доме 18 на Суздальской улице. С верхних этажей, которые окутаны дымом, сотрудники МЧС спасли шесть человек и из горящей квартиры - женщину с ребенком", - сказал представитель ЦУКСа.

Сведений о пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.