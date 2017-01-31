В Амурском заливе горит брошенное судно Yeruslan

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Сотрудники МЧС выехали по льду к горящему в Амурском заливе судну Yeruslan. Они определят возможность тушения пожара, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю.

"Сотрудники МЧС выехали к стоящему во льдах Амурского залива судну Yeruslan. Они на месте определят масштабы пожара и необходимые меры для его ликвидации. Все работы МЧС осуществляет совместно с Владивостокским морским спасательно-координационным центром", - сказал представитель ведомства.

В настоящее время покинутое экипажем судно находится на расстоянии 8-10 км от Владивостока. Судно окутывает густой дым, из рубки видны языки пламени. На льду вокруг судна разбросан мусор. К нему можно свободно подойти по льду или подъехать на автомобиле.

Судно Yeruslan дедвейтом 1285 тонн было построено в 1967 году. В качестве владельца значится китайская компания Claner Shipping Ltd., портом приписки - Пномпень (Камбоджа). В реестре отмечается, что судно в настоящее время не эксплуатируется.

Судно не раз оказывалось в центре скандальных историй из-за арестов в разных портах из-за долгов по зарплате перед моряками. По данным Приморской транспортной прокуратуры, судовладелец задолжал своему экипажу более 200 тыс. долларов. По ходатайству прокурора на судно был наложен арест, а в отношении судовладельца заведено уголовное дело. Само оно находится на рейде в Амурском заливе уже два года, до недавнего времени его охраняли несколько человек. Несколько дней назад местные журналисты, которые поднялись на судно, убедились, что экипаж его покинул. Они также рассказали, что помещения разграблены.