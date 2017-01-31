Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пожар в квартире многоэтажного дома на востоке Москвы полностью потушен, сотрудники МЧС спасли и эвакуировали 14 человек. Как сообщил ТАСС дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), один человек погиб.

Пожар произошел на 16-м этаже в квартире многоэтажного дома на Суздальской улице.

"В ходе тушения пожара из горевшей, соседней и расположенных выше квартир были спасены и эвакуированы 14 человек, из них двое детей. В результате пожара погиб один человек", - сказал представитель ЦУКС.

Пожар полностью ликвидирован, причина возгорания устанавливается.