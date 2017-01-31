Экс-губернатора Белых переводят в "Матросскую тишину" в связи с ухудшением здоровья

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых 31 января должен быть переведен из изолятора "Лефортово" в "Матросскую тишину" в связи с ухудшением здоровья. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

"Состояние здоровья Белых значительно ухудшилось - он потерял возможность ходить из-за онемения ноги, у него были другие жалобы. Но в "Лефортово" нет условий для диагностирования и лечения этих заболеваний. В результате наших обращений принято решение о переводе Белых в "Матросскую тишину", где создан изолятор, позволяющий оказывать медицинские услуги на должном уровне", - отметил Грохотов.

Адвокат пояснил, что удовлетворен решением о переводе Белых, и рассчитывает, что оно позволит его подзащитному сохранить здоровье.

Ранее Грохотов сообщил, что Белых поправился в СИЗО на 20 кг из-за нарушений в эндокринной системе. Белых страдает диабетом второй степени, повышенным артериальным давлением, а также имеет заболевание опорно- двигательного аппарата.

Басманный суд Москвы продлил Белых срок ареста до 24 марта 2017 года. Защита и сам Белых просили о домашнем аресте.

Белых был задержан 24 июня в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК РФ, он лично и через посредника получил в общей сложности €400 тыс. Вину Белых не признает. Президент РФ ранее подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых в связи с утратой доверия.