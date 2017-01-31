Судебные приставы Москвы обеспечивают принудительный привод Навального в суд Кирова

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Столичные судебные приставы обеспечивают принудительный привод блогера Алексея Навального в суд Кирова. Как сообщил ТАСС представитель управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Тимур Коробицын, в управление поступило постановление Ленинского районного суда Кирова о принудительном приводе Навального.

По его словам, во вторник судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов прибыли в организацию "Фонд борьбы с коррупцией" и осуществили принудительный привод Навального, который будет доставлен в Ленинский районный суд Кирова.

18 июля 2013 года Ленинский суд Кирова признал Навального и экс-главу "Вятской лесной компании" Петра Офицерова виновными в растрате имущества компании "Кировлес". Навальный был приговорен к 5 годам лишения свободы условно, Офицеров - к 4 годам условно. Президиум Верховного суда РФ на основании решения ЕСПЧ, 16 ноября 2016 года отменил обвинительный приговор в отношении Навального и Офицерова и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с новыми обстоятельствами.

По этому делу также был осужден экс-глава "Кировлеса" Вячеслав Опалев. 24 декабря 2012 года суд приговорил его к 4 годам заключения условно.