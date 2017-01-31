В Москве задержаны подозреваемые в похищении людей и вымогательствах

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве лидеров и участников организованной преступной группировки, подозреваемых в похищении людей, вымогательствах и разбойных нападениях. Об этом во вторник ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с управлением угрозыска ГУ МВД по Московской области при силовой поддержке СОБР "Рысь" Росгвардии задержаны лидеры организованной группы, подозреваемые в похищении людей, вымогательствах и разбойных нападениях", - сказала она.
По ее словам, в результате спецоперации по различным адресам в Москве задержаны двое участников группы в возрасте 46 и 54 лет, а также 30-летний ранее неоднократно судимый лидер организованной преступной группы. "В ходе проведённых обысков по местам жительства злоумышленников обнаружены и изъяты травматический пистолет, восемь патронов к нему, четыре ножа, использовавшиеся при совершении нападения, два свёртка с веществом растительного происхождения. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнила Волк.
Официальный представитель МВД пояснила, что в ноябре 2016 года в Подмосковье подозреваемые похитили предпринимателя, за освобождение которого требовали выкуп в размере около 1,5 млн рублей. После передачи денег потерпевший был отпущен. Тогда по горячим следам были задержаны двое уроженцев Закавказья, которые в настоящее время содержатся под стражей, было установлено, что они совершили разбойное нападение на другого предпринимателя с целью хищения денежных средств. Было возбуждено уголовное дело.
"Позднее во время оперативно-разыскных мероприятий в Москве был задержан родной брат лидера организованной группы, являющийся организатором и непосредственным участником похищения, ранее судимый 26-летний уроженец Краснодарского края, в отношении которого также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.