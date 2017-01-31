Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Международная комиссия по расследованию причин крушения малайзийского Boeing хочет ввести в заблуждение общественность, преднамеренно затягивая сроки расследования, заявил замглавы Росавиации Олег Сторчевой.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что первичные данные РЛС, которые российская сторона предоставила международной комиссии по расследованию авиакатастрофы, не могут быть расшифрованы, и их формат не соответствует международным требованиям.

"Мы уже неоднократно говорили о преднамеренном затягивании сроков расследования при работе технической комиссии и доводили до сведения общественности, что затягивание таких сроков - это желание голландской комиссии преднамеренно ввести в заблуждение общественность", - сказал Сторчевой, комментируя эти сообщения.

"Вызывает недоумение тот факт, что на то, чтобы обозначить эту проблему, у голландской стороны ушло более трех месяцев. Данные нами были переданы еще в прошлом году. Это чисто технический вопрос, который при совместной работе можно было сразу решить. До сегодняшнего дня обращений от голландской стороны по привлечению наших специалистов и оказанию помощи не поступало. Удивительно и то, что этот факт, что они не могут расшифровать наши данные, был изложен в СМИ, а не передан РФ", - сказал Сторчевой.

Он отметил, что международных требований к предоставлению первичной информации с РЛС о крушениях самолетов нет. "Хочу сказать, что нет международных требований к перечню такой информации и к формату ее записи. Международная организация ИКАО рекомендует в случае проведения расследования привлекать специалистов, привлекать разработчиков оборудования, чтобы декодировать информацию и получить объективные данные", - сказал замглавы Росавиации.

По его словам, Россия готова предоставить помощь специалистов для расследования причин крушения, но запросов не поступало. "И в работе технической комиссии, и при работе следственной комиссии мы говорим о том, что мы открыты к сотрудничеству. Мы готовы предоставлять наших специалистов и информацию, необходимую для того, чтобы вся общественность узнала правду о случившейся трагедии. Но на сегодняшний день мы запросов о помощи не получили", - сказал Сторчевой.

О катастрофе

Пассажирский Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Сразу после крушения появились версии о том, что лайнер могли сбить.

Прокуратура Нидерландов в понедельник сообщила, что направит России "дополнительный запрос о юридической помощи", чтобы уточнить переданные российской стороной данные о крушении самолета. Как заявил ТАСС официальный представитель ведомства Вим де Бран, полученные радиолокационные данные "были предоставлены в необычном формате".

Речь идет о первичных радиолокационных изображениях воздушного пространства в районе крушения. Эти данные российский концерн "Алмаз-Антей" (производитель зенитных ракетных комплексов "Бук") получил от одного из своих предприятий, АО "НПО "ЛЭМЗ", и передал российским компетентным органам для изучения, а 26 октября 2016 года они были направлены голландской стороне.

Как показывает российский анализ, данные первичной радиолокации опровергают возможность запуска зенитной ракеты по самолету из района восточнее места катастрофы, в том числе из-под населенного пункта Снежное. В свою очередь, Совместная следственная группа, состоящая из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, утверждает, что самолет был сбит ракетой из ЗРК "Бук", который в момент запуска располагался в районе поселка Первомайское к югу от населенного пункта Снежное, находившегося в день трагедии под контролем ополченцев.