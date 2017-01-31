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СК возбудил дело по факту очередного обстрела Донецка украинскими военными

Происшествия
31 января, 15:44 дата обновления: 31 января, 15:51 UTC+3
В результате обстрела скончалась местная жительница, еще трое мужчин получили ранения различной степени тяжести
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Макеевка, Донецкая область, 29 января

Макеевка, Донецкая область, 29 января

© Валентин Спринчак/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего накануне артиллерийского обстрела Донецка и Макеевки украинскими военнослужащими. Об этом сообщила ТАСС представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"30 января представители вооруженных сил Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины, осуществили прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Макеевке. В результате обстрела скончалась местная жительница, еще трое мужчин получили ранения различной степени тяжести", - отметила представитель СК, добавив, что были также повреждены здания железнодорожного вокзала, городской больницы, общеобразовательной школы и других объектов гражданского назначения.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - отметила Петренко. 

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