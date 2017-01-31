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Навальный подает в суд на НТВ за фильм-расследование "Господин Навральный"

Происшествия
31 января, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что в суд также намерен подать и глава Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов
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Алексей Навальный

Алексей Навальный

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Алексей Навальный готовит иски в суд после выхода в эфире НТВ фильма-расследования "Господин Навральный". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"В настоящее время готовится сразу несколько исков. В частности, иск к НТВ за распространение телеканалом заведомо ложных сведений, а также иск к нескольким гостиницам, которые предоставили журналистам съемки с видеокамер, чем нарушили право Навального на неприкосновенность частной жизни", - сказала она.

Кроме того, отметила пресс-секретарь, в суд также намерен подать и руководитель Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов. По его мнению, авторы фильма распространили не соответствующие действительности сведения о его путешествиях, а также о поступлении на его счет 20 млн рублей.

По словам Ярмыш, иски будут поданы в суды Москвы в ближайшее время.

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