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Учащийся одной из школ Краснодара умер на уроке

Происшествия
31 января, 16:08 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 31, января. /ТАСС
Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, школьник, предположительно, умер от инсульта
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КРАСНОДАР, 31 января. /ТАСС/. Семнадцатилетний учащийся одной из школ Краснодара накануне умер на уроке, предположительно, от кровоизлияния в мозг, сообщила журналистам замминистра здравоохранения Краснодарского края Алла Бурлуцкая.

"Вчера умер ребенок. Подозрение на кровоизлияние. Считался он здоровым", - сказала Бурлуцкая.

Она добавила, что в настоящее устанавливаются обстоятельства гибели подростка, в частности, шел ли в это время урок физкультуры.

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