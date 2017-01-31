Учащийся одной из школ Краснодара умер на уроке

КРАСНОДАР, 31 января. /ТАСС/. Семнадцатилетний учащийся одной из школ Краснодара накануне умер на уроке, предположительно, от кровоизлияния в мозг, сообщила журналистам замминистра здравоохранения Краснодарского края Алла Бурлуцкая.

"Вчера умер ребенок. Подозрение на кровоизлияние. Считался он здоровым", - сказала Бурлуцкая.

Она добавила, что в настоящее устанавливаются обстоятельства гибели подростка, в частности, шел ли в это время урок физкультуры.