Голландская прокуратура не называет сроки направления запроса РФ по MH17

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ГААГА, 31 января. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Нидерланды не могут сказать, как скоро будет направлен запрос России о помощи в расшифровке переданных ранее данных с радаров в районе крушения малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году. Об этом заявил ТАСС официальный представитель голландской прокуратуры Вим де Бран.
"Я не могу предоставить эту информацию в связи с конфиденциальным характером запроса о юридической помощи", - сказал он.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что первичные данные РЛС, которые российская сторона предоставила комиссии, не могут быть расшифрованы, и их формат не соответствует международным требованиям.
По словам замглавы Росавиации Олега Сторчевого, "вызывает недоумение тот факт, что на то, чтобы обозначить эту проблему, у голландской стороны ушло более трех месяцев. Он указал, что данные РФ были переданы еще в прошлом году. Сторчевой также удивлен, что информация о невозможности голландских специалистов расшифровать российские данные была изложена в СМИ, а не передана РФ.
Пассажирский самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала- Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств.