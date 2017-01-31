Врач больницы в Подольске не признает вину в насилии над пациенткой

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Подольский городской суд санкционировал арест врача-анестезиолога больницы в подмосковном Подольске, подозреваемого в сексуальном насилии над пациенткой в реанимационном отделении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мособлсуда.
"Постановлением Подольского городского суда Зиедулло Носирову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 марта включительно", - сказала представитель суда.
Она уточнила, что подозреваемый заявил в суде, что не признает своей вины. Также его защита намерена обжаловать решение суда об аресте.
По данным следствия, в ночь с 4 на 5 января врач анестезиолог-реаниматолог Подольской горбольницы № 2, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки. Женщина в силу своего физического состояния не могла оказать насильнику сопротивление.
В отношении врача расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".