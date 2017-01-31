Женщина погибла, упав из окна окружной инспекции по недвижимости в Москве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Женщина погибла, упав из окна здания Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Северо-Восточного административного округа Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Женщина упала с верхнего этажа дома №1 в Беринговом проезде. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, личность погибшей и обстоятельства произошедшего устанавливаются.