Правоохранительные органы проводят следственные действия в Эрмитаже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в Государственном Эрмитаже в Петербурге.

Официально в правоохранительных органах города информацию не комментируют.

В пресс-службе Эрмитажа сообщили, что оперативные мероприятия идут в помещениях Реставрационно-хранительского центра "Старая Деревня. "Каких-либо документов в распоряжении Государственного Эрмитажа нет", - говорится в сообщении на сайте музея. В Эрмитаже также заявили, что никто из сотрудников не задействован в мероприятии, а музей работает в штатном режиме.

"Никаких пояснений по существу вопросов представители УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не давали", - отмечается в сообщении.

Сотрудник отдела капитального строительства Эрмитажа также сообщил, что не располагает информацией о следственных действиях.

Как сообщил сайт Fontanka.ru, сотрудники ФСБ провели изъятие бумаг в Эрмитаже. По их данным, правоохранители изучали документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице.

Обыски не связаны с делом Пирумова

Следственные действия в Эрмитаже не связаны с уголовном делом в отношении бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова.

"Обыски в Эрмитаже в Санкт-Петербурге не связаны с уголовным делом в отношении бывшего замминистра культуры Григория Пирумова. Каких-либо новых эпизодов в деле нет", - сказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией. Он также отметил, что в уголовном деле Пирумова не фигурирует компания "Мехстройтранс", которая якобы занималась строительством фондохранилища Эрмитажа.

Источник пояснил, что Министерство культуры не имело отношение к строительству данного объекта. "Строительство фондохранилища не входило в полномочия министерства, заказчиков выступал непосредственно Эрмитаж", - сказал собеседник агентства.