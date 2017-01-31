Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посольство РФ в ДР Конго опровергло информацию о гибели россиян при падении вертолета

Происшествия
31 января, 19:15 дата обновления: 31 января, 19:30 UTC+3
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ДРК погибли двое российских граждан
Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Gleb Garanich

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российских граждан не было среди погибших при крушении вертолетов в Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в ДРК.

"По данным посольства России, российских граждан в двух вертолетах, потерпевших крушение, не было". Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ДРК погибли двое российских граждан.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что при крушении вертолетов в ДРК погибли двое российских пилотов.

Как предположил представитель посольства, такая информация могла появиться в СМИ из-за того, что в вертолетах могли находиться граждане одной из стран СНГ. "Но именно российских граждан на борту вертолетов не было", - подчеркнул собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Конго (ДРК)
В других СМИ
Реклама
Фото
13
В Амурском заливе горит брошенное судно Yeruslan
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
2
Рогозин поручил Роскосмосу проанализировать критически важные для отрасли предприятия
3
Около 30 тысяч человек подписали открытое письмо Путину после изъятия детей из семьи Дель
4
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
5
Киев потерял 17 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва на юге ДНР
6
Правоохранительные органы проводят следственные действия в Эрмитаже
7
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
Темы дня
Реклама