Посольство РФ в ДР Конго опровергло информацию о гибели россиян при падении вертолета

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российских граждан не было среди погибших при крушении вертолетов в Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в ДРК.
"По данным посольства России, российских граждан в двух вертолетах, потерпевших крушение, не было". Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ДРК погибли двое российских граждан.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что при крушении вертолетов в ДРК погибли двое российских пилотов.
Как предположил представитель посольства, такая информация могла появиться в СМИ из-за того, что в вертолетах могли находиться граждане одной из стран СНГ. "Но именно российских граждан на борту вертолетов не было", - подчеркнул собеседник агентства.