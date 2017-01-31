СМИ: в здании парламента Индии вспыхнул пожар

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пожар вспыхнул в одном из помещений в здании парламента Индии. Данных о пострадавших и разрушениях, а также причинах возгорания на данный момент нет, сообщает газета Times of India.

По информации издания, для тушения огня к месту происшествия были направлены 12 пожарных машин.

Инцидент произошел накануне сессии парламента по бюджетным вопросам.