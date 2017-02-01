Бульдозер с машинистом провалился под лед в Приамурье

Радулов и Марков набрали очки в победном для "Монреаля" матче НХЛ против "Баффало"Спорт 1 февраля, 6:56
Хет-трик Ахо помог "Каролине" обыграть "Филадельфию" в НХЛ и установить рекорд клубаСпорт 1 февраля, 6:20
Февраль в Москве начнется снегом и небольшим морозомМосква 1 февраля, 6:17
По указу Трампа армия направила инженеров для прокладки нефтепровода в Северной ДакотеМеждународная панорама 1 февраля, 6:13
Голы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от проигрыша "Айлендерс" в НХЛСпорт 1 февраля, 5:45
Более четырех тысяч сирийцев получили около шести тонн помощи из РоссииПолитика 1 февраля, 5:11
VADA проверит Кличко на допинг перед поединком с ДжошуаСпорт 1 февраля, 4:30
Британские депутаты обсуждали законопроект по Brexit до полуночиМеждународная панорама 1 февраля, 4:27
"Известия": в правительстве принято решение о повышении пенсионного возрастаЭкономика и бизнес 1 февраля, 4:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Бульдозер с машинистом провалился под лед во время работ в чаше карьера в Зайском районе Амурской области, работы по поиску мужчины продолжаются. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.
"Во вторник в районе 55 километра автодороги Зея - Тында при проведении работ в чаше карьера ушел под лед бульдозер под управлением мужчины 1967 года рождения. По данному факту следственным отделом по городу Зея СУ СК России по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", - сказали в ведомстве.
По предварительным данным следствия, во время происшествия машинист находился в кабине строительной техники. Глубина карьера составляет около 18 метров.
"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований охраны труда при проведении работ. В организации, которой принадлежал бульдозер, изъята необходимая документация", - добавили в пресс-службе.
По данным регионального ГУ МЧС, происшествие случилось на территории "Покровского рудника". Для проведения водолазных работ из Благовещенска выехала водолазная группа Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково- спасательного отряда МЧС России в составе четырех человек и одной единицы техники. Причина и обстоятельства происшествия выясняются.