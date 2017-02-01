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Бульдозер с машинистом провалился под лед в Приамурье

Происшествия
1 февраля, 5:48 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 1, февраля. /ТАСС
Поиски мужчины продолжаются, СК начал доследственную проверку
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Бульдозер с машинистом провалился под лед во время работ в чаше карьера в Зайском районе Амурской области, работы по поиску мужчины продолжаются. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

"Во вторник в районе 55 километра автодороги Зея - Тында при проведении работ в чаше карьера ушел под лед бульдозер под управлением мужчины 1967 года рождения. По данному факту следственным отделом по городу Зея СУ СК России по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным следствия, во время происшествия машинист находился в кабине строительной техники. Глубина карьера составляет около 18 метров.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований охраны труда при проведении работ. В организации, которой принадлежал бульдозер, изъята необходимая документация", - добавили в пресс-службе.

По данным регионального ГУ МЧС, происшествие случилось на территории "Покровского рудника". Для проведения водолазных работ из Благовещенска выехала водолазная группа Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково- спасательного отряда МЧС России в составе четырех человек и одной единицы техники. Причина и обстоятельства происшествия выясняются.

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