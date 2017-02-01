СМИ: расследование убийства двух россиян на Фиджи "зашло в тупик"

СИДНЕЙ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Расследование совершенного на Фиджи в 2016 году убийства двух россиян - Юрия Шипулина и его жены Наталии Герасимовой - "зашло в тупик". С таким признанием выступил 1 февраля комиссар фиджийской полиции бригадный генерал Ситивени Килихо в интервью газете Fiji Sun.

Он отметил, что собранные следствием материалы "носят косвенный и неубедительный характер". В связи с этим комиссар полиции вновь обратился к общественности с просьбой сообщать правоохранительным органам любую информацию, способную помочь следствию. Он также сообщил о формировании специальной полицейской группы, которая займется тщательным анализом хода расследования этого и ряда других резонансных преступлений, остающихся нераскрытыми.

Россияне пропали 16 июня 2016 года - в последний раз их видели в тот день в кафе неподалеку от курортного местечка Натадола-Бич (на западе крупнейшего фиджийского острова Вити-Леву). На следующий день местные жители обнаружили на одном из удаленных пляжей пустую автомашину российской пары с ключами в зажигании. После этого полиция вместе с моряками ВМС страны начала расследование дела об убийстве и поисковую операцию. В результате ныряльщики обнаружили в акватории Натадола-Бич несколько фрагментов останков двух человеческих тел - проведенный анализ их ДНК подтвердил, что это фрагменты тел Шипулина и Герасимовой.

6 июля 2016 года полиция объявила, что впредь будет воздерживаться от публичных комментариев расследования этого преступления, объяснив принятое решение тайной следствия.

48-летние Шипулин и Герасимова приехали на Фиджи из Рязани шесть лет назад и вели свое фермерское хозяйство на западе острова Вити-Леву.