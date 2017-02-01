В Хабаровске полиция возбудила дело по факту деятельности подпольного казино

ХАБАРОВСК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Полицейские Хабаровска возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, прокуратура Индустриального района города признал его законным. Об этом в среду сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

"Прокуратура Индустриального района Хабаровска признала законным возбуждение уголовного дела о незаконной организации в краевом центре игорной деятельности (ст. 171. 2 УК РФ). Во вторник, 31 января, полицейские провели обыск в доме в переулке Краснореченском, где в подпольном казино изъяли игровые автоматы, покерные столы, фишки, игральные карты", - сказал старший помощник прокурора края Валентина Глазова.

По делу сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, устанавливается круг лиц, организовавших казино.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры района, отметила собеседница агентства.