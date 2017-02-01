Угроза схода лавин объявлена на Камчатке

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Камчатский противолавинный центр информирует о повышенной вероятности схода снежных лавин на полуострове. На Камчатку минувшей ночью начал оказывать влияние мощный тихоокеанский циклон, который принес в ряд районов сильный ветер и снег, сообщил ТАСС начальник центра Владимир Хуртин.
"Циклон принес сильный ветер в Петропавловск-Камчатский, Усть-Большерецкий и Елизовский районы. Происходит процесс перемещения снега с подветренных склонов и повышается вероятность схода снежных досок", - сообщил собеседник агентства.
В Усть-Камчатском районе идет сильный снег с ветром, метель. В этой связи в период со 2 по 4 февраля в горах Камчатки лавиноопасно.
"Самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть-Камчатского муниципальных районов, а также с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский", - сообщил Владимир Хуртин.
В акватории Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение из-за волн высотой до 10 метров.