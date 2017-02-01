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Угроза схода лавин объявлена на Камчатке

Происшествия
1 февраля, 7:41 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
В акватории Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение, волны там достигают 10 метров в высоту
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Камчатский противолавинный центр информирует о повышенной вероятности схода снежных лавин на полуострове. На Камчатку минувшей ночью начал оказывать влияние мощный тихоокеанский циклон, который принес в ряд районов сильный ветер и снег, сообщил ТАСС начальник центра Владимир Хуртин.

"Циклон принес сильный ветер в Петропавловск-Камчатский, Усть-Большерецкий и Елизовский районы. Происходит процесс перемещения снега с подветренных склонов и повышается вероятность схода снежных досок", - сообщил собеседник агентства.

В Усть-Камчатском районе идет сильный снег с ветром, метель. В этой связи в период со 2 по 4 февраля в горах Камчатки лавиноопасно.

"Самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть-Камчатского муниципальных районов, а также с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский", - сообщил Владимир Хуртин.

В акватории Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение из-за волн высотой до 10 метров.

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