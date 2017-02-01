В Омске горит цех по производству пиломатериалов

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ОМСК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Сотрудники МЧС по Омской области тушат пожар в цехе по производству пиломатериалов в Омске, жертв и пострадавших нет, сообщил в среду корреспонденту ТАСС начальник пресс-службы регионального управления МЧС Денис Ахрамов.
"В Октябрьском округе горит цех по производству пиломатериалов, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают 55 человек личного состава, задействовано 14 единиц техники. На предприятии находится значительное количество горючих материалов, из-за чего был риск развития большого пожара", - рассказал Ахрамов.
По его словам, сообщение о пожаре поступило в 7:00 местного времени (около 4:00 мск). Горело одноэтажное здание цеха на площади около 300 кв. м. В настоящий момент пожар локализован.