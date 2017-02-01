На севере Москвы задержан мужчина, пытавшийся вскрыть банкомат и украсть 10 млн рублей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на севере Москвы мужчину, пытавшегося вскрыть банкомат, в котором находилось 10 млн рублей. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

"Полицейские Северного округа столицы задержали 30-летнего мужчину по подозрению в попытке кражи денежных средств из банкомата", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что накануне в дежурную часть отдела полиции по Дмитровскому району обратился менеджер одного из московских банков. По его словам, неизвестное лицо пыталось вскрыть банкомат, в котором на тот момент находилось свыше 10 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. "По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - заключили в пресс-службе.