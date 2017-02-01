Источник: семь человек задержаны в Чечне при попытке уехать в Сирию для вступления в ИГ

ПЯТИГОРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Чечне семерых молодых человек, пытавшихся уехать в Сирию и примкнуть к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

"Задержанные являются жителями Шелковского района Чечни. Известно, что они тесно общались через социальные сети с вербовщиком ИГ, который находится за пределами нашей страны. Его данные также известны. Всего задержано семь человек. Они намеревались покинуть Россию и примкнуть к террористической организации в Сирии", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Чечни. ТАСС пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов республики.

По словам собеседника агентства, задержанные долгое время находились в поле зрения правоохранительных органов, состояли на профилактическом учете.

"В настоящее время ведутся следственные действия. Задержанные дают признательные показания", - резюмировал источник.