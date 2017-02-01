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Саудовскому дипломату в Сингапуре грозят 10 лет тюрьмы и наказание в виде ударов палками

Происшествия
1 февраля, 13:00 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Бандер Яхиа Алзахрани признан виновным в сексуальных домогательствах к сотруднице местной гостиницы
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СИНГАПУР, 1 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Дипломат из Саудовской Аравии был обвинен судом Сингапура в сексуальных домогательствах в отношении сотрудницы местной гостиницы. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении суда.

В настоящее время 39-летний Бандер Яхиа Алзахрани отпущен под залог в размере 20 тыс. сингапурских долларов (около $14 тыс.) и ожидает дальнейшего судебного разбирательства. По местным законам ему грозит до 10 лет лишения свободы, а также наказание в виде ударов ротанговыми палками.

Мужчина, дипломат посольства Саудовской Аравии в Пекине, прибыл в Сингапур в отпуск в августе прошлого года в сопровождении супруги и троих детей. Следствие установило, что Алзахрани приставал к сотруднице гостиницы, после суд квалифицировал его действия как сексуальные домогательства с использованием силы. Подсудимый и его защита настаивали, что потерпевшая плохо себя почувствовала, а он лишь оказывал ей помощь. Однако судья не принял доводы адвокатов.

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