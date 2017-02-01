Следствие по делу о хищениях в летном отряде "Россия" завершено

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 6 марта срок содержания под домашним арестом бывшего главы специального летного отряда "Россия" Ярослава Одинцева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ТАСС.

Суд также удовлетворил ходатайство следствия о продлении до 10 марта срока содержания под домашним арестом еще четырех фигурантов дела - миноритарного акционера ЗАО "Авиаприбор-сервис" Алексея Меницкого, бывших членов конкурсной комиссии летного отряда "Россия" Дмитрия Позднякова и Елены Шестаковой, а также экс-руководителя службы закупок отряда Игоря Коваленко.

Следователь на заседании сообщил о завершении расследования по делу и частичном признании вины двумя его фигурантами - Одинцевым и Шестаковой. В связи с этим фигуранты просили суд об освобождении под залог, но судья Артур Карпов отказал им.

Уголовное дело было возбуждено 10 марта 2016 года. 7 сентября Басманный суд заключил Одинцева под домашний арест. Он обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Остальным фигурантам дела, среди которых руководитель ЗАО "Авиаприбор-сервис" Алексей Меницкий, гендиректор компании Игорь Щетинин, двое его заместителей, а также инженер предприятия Сергей Чернухин, вменяется мошенничество в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, сотрудники летного отряда и иные лица совершили хищение при закупках кондиционеров для самолетов.

Специальный летный отряд "Россия", недавно отметивший 60-летие с момента образования, занимается авиационным обслуживанием высших лиц государства.