Менеджера "Лаборатории Касперского" и двух сотрудников ФСБ обвинили в госизмене

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Следствие предъявило официальное обвинение руководителю одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергею Михайлову, его подчиненному Дмитрию Докучаеву, а также менеджеру "Лаборатории Касперского" Руслану Стоянову. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела, руководитель объединения юристов "Команда 29" Иван Павлов.

"Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в государственной измене. Это единственная статья в деле, других обвинений нет", - сказал он.

По словам Павлова, уголовное дело ведет следственное управление ФСБ. В настоящее время по делу проходит более трех человек, из которых двое - сотрудники ФСБ. Как считают следователи, обвиняемые передавали американским спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну.

"Никакое ЦРУ в деле не фигурирует, фигурирует страна. Да, речь в деле идет об Америке, но не о ЦРУ", - отметил адвокат.

Адвокат также опроверг публикации различных СМИ, что в данном уголовном деле фигурирует лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев. "Из представленных официальных документов не следует, что Аникеев и группа "Шалтай-Болтай" фигурируют в данном уголовном деле", - сказал он, отказавшись раскрывать другие подробности уголовного дела.

Таким образом, уточнил защитник, дело Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации, не связано с делом сотрудников ФСБ.