Кремль опроверг, что задержанные сотрудники ФСБ могут быть причастны к кибератакам в США

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Кремль категорически опроверг предположения, что задержанные по подозрению в государственной измене сотрудники ФСБ могут быть причастны к хакерским атакам в США во время предвыборной кампании.
"В любом случае никакие дела подобного рода не могут иметь отношения к таким нелепым инсинуациям (о хакерских атаках), ибо, как мы уже говорили, мы категорически отрицаем любые утверждения о возможной причастности российской стороны к каким-либо хакерским атакам", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России полагает, что главе государства доложена информация о деле сотрудников ФСБ, которые подозреваются в государственной измене.
"Мне доподлинно неизвестно", - признался представитель Кремля, отвечая на вопрос, проинформирован ли Владимир Путин о задержании сотрудников ФСБ. По его словам, "эта тема уже не первый день обсуждается в средствах массовой информации, наряду с другими материалами, конечно, эти сообщения докладывались президенту".
"Вместе с тем, конечно, президент по линии руководства специальных служб регулярно получает доклады об оперативной ситуации, поэтому я не исключаю, что по линии этих докладов информация (о задержании сотрудников ФСБ) была предоставлена своевременно президенту", - отметил Песков.
Следствие предъявило официальное обвинение в госизмене руководителю центра информационной безопасности ФСБ Сергею Михайлову, его подчиненному Дмитрию Докучаеву и менеджеру "Лаборатории Касперского" Руслану Стоянову, сообщил ТАСС адвокат одного и фигурантов дела.
Москва неоднократно опровергала попытки Вашингтона приписать ей ответственность за предполагаемые кибератаки на демократов в США.