Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кремль опроверг, что задержанные сотрудники ФСБ могут быть причастны к кибератакам в США

Происшествия
1 февраля, 14:05 дата обновления: 1 февраля, 14:12 UTC+3 МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Следствие предъявило официальное обвинение в госизмене руководителю центра информационной безопасности ФСБ, его подчиненному и менеджеру "Лаборатории Касперского"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Кремль категорически опроверг предположения, что задержанные по подозрению в государственной измене сотрудники ФСБ могут быть причастны к хакерским атакам в США во время предвыборной кампании.

"В любом случае никакие дела подобного рода не могут иметь отношения к таким нелепым инсинуациям (о хакерских атаках), ибо, как мы уже говорили, мы категорически отрицаем любые утверждения о возможной причастности российской стороны к каким-либо хакерским атакам", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Смотрите также
Менеджера "Лаборатории Касперского" и двух сотрудников ФСБ обвинили в госизмене

Пресс-секретарь президента России полагает, что главе государства доложена информация о деле сотрудников ФСБ, которые подозреваются в государственной измене.

"Мне доподлинно неизвестно", - признался представитель Кремля, отвечая на вопрос, проинформирован ли Владимир Путин о задержании сотрудников ФСБ. По его словам, "эта тема уже не первый день обсуждается в средствах массовой информации, наряду с другими материалами, конечно, эти сообщения докладывались президенту".

"Вместе с тем, конечно, президент по линии руководства специальных служб регулярно получает доклады об оперативной ситуации, поэтому я не исключаю, что по линии этих докладов информация (о задержании сотрудников ФСБ) была предоставлена своевременно президенту", - отметил Песков.

Следствие предъявило официальное обвинение в госизмене руководителю центра информационной безопасности ФСБ Сергею Михайлову, его подчиненному Дмитрию Докучаеву и менеджеру "Лаборатории Касперского" Руслану Стоянову, сообщил ТАСС адвокат одного и фигурантов дела.

Москва неоднократно опровергала попытки Вашингтона приписать ей ответственность за предполагаемые кибератаки на демократов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
13
В Амурском заливе горит брошенное судно Yeruslan
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В правительстве опровергли сообщения о решении повысить пенсионный возраст
2
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
3
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
4
Юрий Чайка: каждому воздастся!
5
Google собирается засудить россиянина за букву "ɢ"
6
Арестован житель Кузбасса, подозреваемый в убийстве школьницы
7
Менеджера "Лаборатории Касперского" и двух сотрудников ФСБ обвинили в госизмене
Темы дня
Реклама