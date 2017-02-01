В числе задержанных в Чечне за попытку вступить в ИГ были программисты медучреждений

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ПЯТИГОРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Двое из семерых задержанных в Чечне местных жителей, намеревавшихся примкнуть к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), работали программистами в ряде медучреждений Шелковского района республики, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
Ранее сообщалось о задержании в республике семерых молодых людей, пытавшихся уехать в Сирию и пополнить ряды террористической группировки.
"Практически все задержанные находятся между собой в родственных отношениях. Двое из них работали программистами в медицинских учреждениях Шелковского района республики. Пять человек являются студентами. По имеющейся информации, они намеревались уехать в Сирию и принять участие в боевых действиях на стороне террористической организации ИГ", - сказал собеседник агентства.
При этом он добавил, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются возможные пособники участников задержанной группы. ТАСС пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.