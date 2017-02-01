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В числе задержанных в Чечне за попытку вступить в ИГ были программисты медучреждений

Происшествия
1 февраля, 14:51 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 1, февраля. /ТАСС
Почти все задержанные находятся между собой в родственных отношениях
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© НАК, архив

ПЯТИГОРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Двое из семерых задержанных в Чечне местных жителей, намеревавшихся примкнуть к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), работали программистами в ряде медучреждений Шелковского района республики, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Ранее сообщалось о задержании в республике семерых молодых людей, пытавшихся уехать в Сирию и пополнить ряды террористической группировки.

"Практически все задержанные находятся между собой в родственных отношениях. Двое из них работали программистами в медицинских учреждениях Шелковского района республики. Пять человек являются студентами. По имеющейся информации, они намеревались уехать в Сирию и принять участие в боевых действиях на стороне террористической организации ИГ", - сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются возможные пособники участников задержанной группы. ТАСС пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

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