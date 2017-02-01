СМИ: вооруженный полицейский угрожает убить себя в клинике в Стамбуле

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АНКАРА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Вооруженный сотрудник полиции закрылся в одной из палат психиатрической клиники Стамбула, чтобы совершить самоубийство. Об этом сегодня сообщил телеканал HaberTurk.
По его данным, инцидент произошел в комплексе медицинского факультета университета Джеррахпаша, где расположена клиника. Полицейский проходил там лечение. Когда врачи увидели, что он забаррикадировался в комнате, то вызвали представителей правоохранительных органов. В настоящее время с пациентом общаются переговорщики, пытающиеся предотвратить его самоубийство.
Изначально местные СМИ сообщали, что вооруженный человек захватил заложников в клинике.