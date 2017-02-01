ФСБ сообщила о задержании готовившего теракт пособника "Джебхат ан-Нусры"

КРАСНОДАР, 1 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали жителя Краснодарского края, подозреваемого в пособничестве террористической организации "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ), который готовил теракт в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

"Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю во взаимодействии с сотрудниками Центрального аппарата ФСБ России пресечена противоправная деятельность жителя Краснодарского края 1979 года рождения, пособника МТО (международной террористической организации), подозреваемого в намерениях по совершению террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в преддверии новогодних праздников", - говорится в сообщении.

При задержании мужчина, выходец из республики Северного Кавказа, оказал сопротивление. В ходе обыска у него нашли самодельное взрывное устройство, состоящее из 200 граммов пластичного взрывчатого вещества, а также поражающих элементов в виде гаек и капсуля-детонатора. Детонатор подрывался по звонку мобильного телефона. Также у мужчины обнаружили пистолет ПМ.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Группировка "Джебхат ан-Нусра" "Джебхат ан-Нусра" (теперь "Джебхат Фаттах аш-Шам", запрещена в РФ) была создана в 2011 году на территории Сирии. Она официально заявила о себе в феврале 2012 года, распространив видеообращение и начав действовать против правительственных сил. Своими основными целями эта радикальная организация называет свержение президента Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на сирийской территории. Ее боевики нападают на правительственные объекты, ведут бои против армии и сторонников руководства республики.