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Guardian: приставы взяли особняк в Лондоне штурмом, чтобы выселить сквоттеров

Происшествия
1 февраля, 14:45 UTC+3 МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
После проникновения полицейских и приставов внутрь здания около 30 находившихся там сквоттеров согласились покинуть его
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Итон-сквер, Лондон, 1 февраля

Итон-сквер, Лондон, 1 февраля

© AP Photo/Alastair Grant

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы и сотрудники полиции, окружившие принадлежащий миллиардеру из России особняк в центре Лондона, после нескольких часов осады взяли здание штурмом и выселили оттуда сквоттеров - лиц, самовольно занявших чужую жилплощадь. Об этом сообщает газета Guardian.

Как передает издание, после проникновения полицейских и приставов внутрь здания около 30 находившихся там сквоттеров согласились покинуть его. В результате действий стражей порядка никто не пострадал.

Более недели назад активисты, включая членов "Автономной нации анархистов-либертарианцев", незаконно заняли пятиэтажное здание на Итон-сквер в престижном районе Белгрейвия. Сквоттеры раздавали там еду и одежду для бездомных, устраивали просмотры кинофильмов.

Как сообщалось ранее, этот дом в центре Лондона был куплен в 2014 году миллиардером из России Андреем Гончаренко. Предположительно, с момента приобретения в нем никто не жил. Газета Daily Mail отмечала, что этот особняк - один из четырех домов, приобретенных за последние три года россиянином. Особняк был построен в первой половине XIX века, до недавнего времени в нем располагался испанский культурный центр.

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