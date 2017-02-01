Guardian: приставы взяли особняк в Лондоне штурмом, чтобы выселить сквоттеров

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы и сотрудники полиции, окружившие принадлежащий миллиардеру из России особняк в центре Лондона, после нескольких часов осады взяли здание штурмом и выселили оттуда сквоттеров - лиц, самовольно занявших чужую жилплощадь. Об этом сообщает газета Guardian.
Как передает издание, после проникновения полицейских и приставов внутрь здания около 30 находившихся там сквоттеров согласились покинуть его. В результате действий стражей порядка никто не пострадал.
Более недели назад активисты, включая членов "Автономной нации анархистов-либертарианцев", незаконно заняли пятиэтажное здание на Итон-сквер в престижном районе Белгрейвия. Сквоттеры раздавали там еду и одежду для бездомных, устраивали просмотры кинофильмов.
Как сообщалось ранее, этот дом в центре Лондона был куплен в 2014 году миллиардером из России Андреем Гончаренко. Предположительно, с момента приобретения в нем никто не жил. Газета Daily Mail отмечала, что этот особняк - один из четырех домов, приобретенных за последние три года россиянином. Особняк был построен в первой половине XIX века, до недавнего времени в нем располагался испанский культурный центр.