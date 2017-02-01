Казанский блогер оштрафован на 50 тыс. рублей за оправдание теракта в Орландо

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Суд оштрафовал казанского блогера Рамиля Ибрагимова, который оправдывал массовое убийство в гей-клубе Florida Pulse в американском Орландо, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

"Подсудимый Рамиль Ибрагимов признан виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма". Ему назначено наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей", - сказал Галиев.

Вопрос об обжаловании судебного решения государственным обвинением будет решаться после изучения приговора и протокола судебного заседания. Изначально прокуратура Татарстана просила назначить блогеру три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В июне 2016 года руководитель организации "Союз молодых лидеров инноваций" из Татарстана сделал запись в социальной сети Instagram, в которой назвал правильным поступок террориста, а массовое убийство в ночном клубе - оправданным. Сотрудники СУ СК РФ по Татарстану по требованию прокуратуры региона возбудили уголовное дело по статье 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

Американец афганского происхождения Омар Матин открыл в Орландо стрельбу в ночном клубе, посетителями которого являются лица нетрадиционной сексуальной ориентации, в ночь на 12 июня 2016 года. В результате погибли 49 человек, еще 53 получили ранения. Матина, который был вооружен штурмовой винтовкой и пистолетом, приобретенными им легально, ликвидировала полиция. Как сообщали СМИ, мужчина присягнул ранее террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).