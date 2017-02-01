Более 20 постояльцев отеля в Петербурге отравились рыбой, купленной на улице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Более 20 постояльцев отеля "Прибалтийская" в Санкт-Петербурге получили пищевое отравление, попробовав купленный на улице лещ. Региональный Роспотребнадзор выясняет обстоятельства инцидента, сообщили ТАСС в администрации крупнейшего конгресс-отеля города.

"На симптомы отравления пожаловались от 20 до 30 человек - участники проходящего в Петербурге делового мероприятия, - рассказал собеседник агентства.- В настоящее время в отеле работают врачи-токсикологи и Роспотребнадзор, выясняют все обстоятельства случившегося".

По словам представителя отеля, накануне у участников мероприятия проходил банкет, в котором участвовали около 200 человек. Несколько десятков человек попробовали леща, которого кто-то из них купил на улице, и, по предварительным данным, это считают наиболее вероятной причиной отравления, сказал он.

Никто из обратившихся за медпомощью не госпитализирован, сказали в отеле. Там добавили, что все пострадавшие, по имеющейся информации, являются гражданами России.

О происшествии проинформированы власти Петербурга.