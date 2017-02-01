Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 20 постояльцев отеля в Петербурге отравились рыбой, купленной на улице

Происшествия
1 февраля, 15:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, февраля. /ТАСС
Региональный Роспотребнадзор выясняет обстоятельства инцидента
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Более 20 постояльцев отеля "Прибалтийская" в Санкт-Петербурге получили пищевое отравление, попробовав купленный на улице лещ. Региональный Роспотребнадзор выясняет обстоятельства инцидента, сообщили  ТАСС в администрации крупнейшего конгресс-отеля города.

"На симптомы отравления пожаловались от 20 до 30 человек - участники проходящего в Петербурге делового мероприятия, - рассказал собеседник агентства.- В настоящее время в отеле работают врачи-токсикологи и Роспотребнадзор, выясняют все обстоятельства случившегося".

По словам представителя отеля, накануне у участников мероприятия проходил банкет, в котором участвовали около 200 человек. Несколько десятков человек попробовали леща, которого кто-то из них купил на улице, и, по предварительным данным, это считают наиболее вероятной причиной отравления, сказал он.

Никто из обратившихся за медпомощью не госпитализирован, сказали в отеле. Там добавили, что все пострадавшие, по имеющейся информации, являются гражданами России.

О происшествии проинформированы власти Петербурга.

Смотрите также

Отравившиеся хоккеисты "Кузнецких медведей" будут выписаны из больницы во вторник
Отравившиеся хоккеисты "Кузнецких медведей" выписаны из больницы
Роспотребнадзор выявил нарушения в омском детсаду, где отравились три воспитанника
Источник: число отравившихся салатом в Краснодаре превысило 130 человек

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
13
В Амурском заливе горит брошенное судно Yeruslan
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
2
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
3
Восемь человек погибли при столкновении двух машин в Новой Москве
4
СМИ: тайские военные выдворили около 200 русскоговорящих туристов с необитаемого острова
5
В правительстве опровергли сообщения о решении повысить пенсионный возраст
6
Google собирается засудить россиянина за букву "ɢ"
7
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
Темы дня
Реклама