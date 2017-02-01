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Фигурантам дела об аварии "Протона" вменяют ущерб в 4 млрд рублей

Происшествия
1 февраля, 15:46 дата обновления: 1 февраля, 15:56 UTC+3
По версии следствия, сотрудники РКК "Энергия" причастны к аварии ракеты с тремя спутниками "Глонасс-М", произошедшей в декабре 2010 года
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Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с тремя космическими аппаратами "Глонасс-М"

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с тремя космическими аппаратами "Глонасс-М", 5 декабря, 2010

© Олег Урусов/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении четырех сотрудников РКК "Энергия", причастных к аварии ракеты-носителя "Протон-М" с тремя спутниками ГЛОНАСС в 2010 году.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

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"Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудников ОАО "РКК "Энергия" им. С. П. Королева" Станислава Балакина, Сергея Ломтева, Александра Мартынова и Юрия Большигина", - сказал он.

По версии следствия, Балакин, Ломтев, Мартынов и Большигин причастны к аварии ракеты-носителя "Протон-М" с тремя космическим аппаратами "Глонасс-М", произошедшей 5 декабря 2010 года. Ущерб государству превысил 4 млрд рублей.

"Установлено, что причиной аварии стало применение неверной формулы, в результате чего масса заправленного в бак окислителя разгонного блока жидкого кислорода на 1582 кг превысила максимально допустимую величину, что повлекло выведение ракеты-носителя на незамкнутую орбиту и его падение в акваторию Тихого океана", - сообщил Куренной.

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© EPA/NASA/JOEL KOWSKY

Аварии и неудачные запуски ракет-носителей в мире: ошибки космического масштаба

По его словам, начальник отдела ОАО "РКК "Энергия" им. С. П. Королева" Балакин, начальник отделения Мартынов и его заместитель Ломтев, будучи ответственными за разработку эксплуатационной документации, не обеспечили выполнение подчиненным сотрудником - инженером Большигиным - своевременной корректировки формулы для расчета настройки системы контроля заправки.

"Документ о необходимости данной корректировки в подразделение организации поступил, но был списан инженером как исполненный. В результате этого формула расчета осталась не откорректированной", - пояснил Куренной. "В последующем, достоверно зная, что в формуле расчета уровня заправки содержатся неверные данные, которые нельзя применять при запуске ракеты, Балакин, Мартынов, Ломтев и Большигин согласовали эксплуатационную документацию, не указав на ошибку в расчетах", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Уголовное дело направлено в Королевский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. 

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