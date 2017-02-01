СК заподозрил заключенного в избиении сотрудников колонии в Карелии, где сидел Дадин

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Следственное управление СК РФ по Карелии заподозрило заключенного Хасбулата Габзаева в избиении сотрудников колонии номер семь города Сегежа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее в этой колонии отбывал наказание первый осужденный к лишению свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов Ильдар Дадин, который пожаловался на пытки в исправительном учреждении.

"Возбуждено два уголовные дела в отношении 25-летнего осужденного Хасбулата Габзаева, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 321 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи осуществлением им служебной деятельности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2016 года осужденный дважды не подчинился законным требованиям инспекторов исправительной колонии номер семь города Сегежа. Когда они входили в камеру к Габзаеву, то в первом случае он бросил тарелку в голову сотруднику колонии, а во втором напал на двух инспекторов и ударил их.

Габзаев, по данным следователей, ранее был осужден за совершение преступления по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Приготовление к участию в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам").

В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде пяти лет лишения свободы.