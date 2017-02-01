Польша подаст жалобу в Гаагский суд в связи с расследованием в РФ крушения под Смоленском

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ВАРШАВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польша намерена подать жалобу в Международный суд ООН в Гааге в связи с расследованием авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года, которое ведется в РФ, и отказом российской стороны передать республике обломки лайнера. Об этом заявил журналистам глава МИД страны Витольд Ващиковский.
"Сначала на протяжении года мы пытались проверить, есть ли возможность напрямую достучаться до россиян", - сказал он, подчеркнув, что "российская сторона отвечает отрицательно". "Мы также пытались получить поддержку некоторых наших союзников, организаций, к которым мы принадлежим", - напомнил Ващиковский.
"Так как этому делу уже семь лет, наши возможности исчерпаны. Из-за этого в данный момент завершается процесс написания жалобы в Международный суд, и в ближайшее время мы ее представим", - сказал глава польской дипломатии, добавив, что сроки подачи иска зависят от юристов, но "речь идет о днях или неделях".
10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 пассажиров.
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна, помимо снижения до недопустимой высоты, названы также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS. Польские эксперты пришли к выводу, что "причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг".
Расследования обстоятельств крушения продолжает как польская прокуратура, так и российские следователи. Москва неоднократно заявляла, что обломки Ту-154М являются вещественным доказательством и не могут быть переданы Варшаве до завершения следствия.