Угрожавший суицидом полицейский в Стамбуле сдался властям

АНКАРА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Вооруженный сотрудник полиции, угрожавший покончить жизнь самоубийством в психиатрической клинике в стамбульском университете "Джеррахпаша", сдался властям после двух с половиной часов общения с переговорщиком. Об этом сообщает телеканал Haber Turk.

Полицейский Хакан А., как сообщается, наблюдался в клинике последние два года. Ранее из-за психологических проблем врачи запретили ему носить оружие. Во время очередного посещения доктор предложил Хакану лечь в стационар, на что полицейский резко отреагировал, выхватил пистолет и приставил его к своей голове.

Власти пока не выяснили, откуда он смог взять оружие. Предполагается, что он мог забрать его у знакомого или украсть. Некоторое время Хакан пробудет на стационарном лечении в больнице в районе Бакыркей.

Между тем главврач клиники, где произошел инцидент, опроверг сообщения ряда СМИ о том, что Хакан взял заложников. Он пояснил, что угроз персоналу или другим пациентам не было, а полицейский угрожал только себе самому.