СК возбудил дело по факту махинаций при покупке квартир для сотрудников УФСКН по Дагестану

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МАХАЧКАЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Следствие в Дагестане возбудило уголовное дело по факту мошенничества на сумму около 4,5 млн рублей при покупке квартир для сотрудников службы наркоконтроля. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану.
"Дело возбуждено по статье "мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, в ноябре 2011 года управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по республике по результатам аукциона заключило с крестьянско-фермерским хозяйством "Мурад" госконтракт уступки прав от потребительского жилищно-строительного кооператива (ПЖСК) "Салют" на приобретение 10 квартир по договору участия в долевом строительстве.
"Общая стоимость квартир - 13,5 миллиона рублей", - сообщил ТАСС представитель следствия.
Он отметил, что по условиям аукционной документации квартиры должны были быть пригодными для проживания и отвечать всем требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Однако в марте 2013 года управление ФСКН приняло на баланс от ПЖСК "Салют" 10 квартир, не пригодных для проживания и не отвечающих требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.
"Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость приобретенных квартир была завышена почти на 4,5 млн рублей", - сообщил собеседник.