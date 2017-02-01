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В Пензе из-за новой аварии на ТЭЦ более 200 домов остались без отопления

Происшествия
1 февраля, 17:26 дата обновления: 1 февраля, 17:30 UTC+3
По предварительным данным, на устранение последствий аварии уйдет до 20 часов
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Материал из 1 страницы
© Наталья Наземнова/ТАСС

ПЕНЗА, 1 февраля. /ТАСС/. Свыше 200 домов остались без отопления в Пензе после новой коммунальной аварии на ТЭЦ.

Об этом сообщил ТАСС замглавы администрации города Юрий Ильин.

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"Утечка на магистральной трубе диаметром 800 мм, пока об ущербе говорить рано. 206 домов остались без отопления на 20 часов. Надо оценить ситуацию", - сказал он. 

Это уже второе ЧП на пензенской ТЭЦ менее чем за неделю.

26 января в результате обрушение кровли в газотурбинном цехе) на ТЭЦ-1 и прорывов на теплотрассах без тепла в 20-градусный мороз остались свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах.

Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах, в городе вводился режим ЧС.

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