В Пензе из-за новой аварии на ТЭЦ более 200 домов остались без отопления

ПЕНЗА, 1 февраля. /ТАСС/. Свыше 200 домов остались без отопления в Пензе после новой коммунальной аварии на ТЭЦ.

Об этом сообщил ТАСС замглавы администрации города Юрий Ильин.

"Утечка на магистральной трубе диаметром 800 мм, пока об ущербе говорить рано. 206 домов остались без отопления на 20 часов. Надо оценить ситуацию", - сказал он.

Это уже второе ЧП на пензенской ТЭЦ менее чем за неделю.

26 января в результате обрушение кровли в газотурбинном цехе) на ТЭЦ-1 и прорывов на теплотрассах без тепла в 20-градусный мороз остались свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах.

Авария привела к нарушению теплоснабжения в нескольких районах, в городе вводился режим ЧС.