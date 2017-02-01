Полиция обнаружила лабораторию с крупнейшей в истории Ярославской области партией спайса

Футболист ЦСКА Тошич был бы рад получить российское гражданствоСпорт 1 февраля, 17:35
Банк "Югра" поздравил "Ленком" с юбилеемНовости партнеров 1 февраля, 17:29
В Пензе из-за новой аварии на ТЭЦ более 200 домов остались без отопленияПроисшествия 1 февраля, 17:26
Агент: футболист Николас Ломбертс не покинет "Зенит" этой зимойСпорт 1 февраля, 17:23
Каким стал сирийский год для новейшего истребителя Су-35Армия и ОПК 1 февраля, 17:19
Шляхтин выразил сочувствие бегуньям, которые лишились наград в связи с допингом КривошапкиСпорт 1 февраля, 17:17
Эксперт: состав сборной России на чемпионат мира по биатлону никак не удивилСпорт 1 февраля, 17:12
Макарова и Вихлянцева вошли в состав сборной РФ по теннису на матч Кубка ФедерацииСпорт 1 февраля, 17:06
ВФЛА надеется стабилизировать финансовое положение в течение трех месяцевСпорт 1 февраля, 16:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Ярославские полицейские в ходе ликвидации нарколаборатории изъяли крупнейшую в истории региона партию синтетических наркотиков (спайс) - около 3,5 кг. Доход от распространения запрещенного вещества мог составить более 8 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
"Полицейскими на территории Ярославской области такая большая партия именно этого синтетического наркотика "спайс", около 3,5 килограммов, изъята впервые", - приводит пресс-служба слова начальника управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД Алексея Ледовских.
По данным ведомства, оперативная разработка в отношении владельцев лаборатории велась с осени 2016 года. Полицейские установили, что житель Ярославля 1988 года рождения организовал производство спайсов, приобретал партии реагентов, которые кустарным способом с помощью соучастников смешивал с необходимыми веществами, после чего данное вещество высушивалось, осуществлялась фасовка и распространение.
В ходе следствия был установлен сайт, на котором он активно осуществлял продажу изготовленных наркотиков.
Подозреваемый был задержан с поличным при попытке перевезти оборудование лаборатории в другую квартиру в целях конспирации. Полицейскими в ходе операции установлены и задержаны еще два человека, создавших тайники с закладками на территории Ярославля, из которых также изъяты наркотические средства, изготовленные в этой лаборатории.
По фактам незаконного оборота наркотических средств возбуждены уголовные дела. Полицейские продолжают устанавливать лиц причастных к совершению данных преступлений.
В соответствии со статьей УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.