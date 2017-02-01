Полиция обнаружила лабораторию с крупнейшей в истории Ярославской области партией спайса

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Ярославские полицейские в ходе ликвидации нарколаборатории изъяли крупнейшую в истории региона партию синтетических наркотиков (спайс) - около 3,5 кг. Доход от распространения запрещенного вещества мог составить более 8 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

"Полицейскими на территории Ярославской области такая большая партия именно этого синтетического наркотика "спайс", около 3,5 килограммов, изъята впервые", - приводит пресс-служба слова начальника управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД Алексея Ледовских.

По данным ведомства, оперативная разработка в отношении владельцев лаборатории велась с осени 2016 года. Полицейские установили, что житель Ярославля 1988 года рождения организовал производство спайсов, приобретал партии реагентов, которые кустарным способом с помощью соучастников смешивал с необходимыми веществами, после чего данное вещество высушивалось, осуществлялась фасовка и распространение.

В ходе следствия был установлен сайт, на котором он активно осуществлял продажу изготовленных наркотиков.

Подозреваемый был задержан с поличным при попытке перевезти оборудование лаборатории в другую квартиру в целях конспирации. Полицейскими в ходе операции установлены и задержаны еще два человека, создавших тайники с закладками на территории Ярославля, из которых также изъяты наркотические средства, изготовленные в этой лаборатории.

По фактам незаконного оборота наркотических средств возбуждены уголовные дела. Полицейские продолжают устанавливать лиц причастных к совершению данных преступлений.

В соответствии со статьей УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.