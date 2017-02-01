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Причиной ДТП с девятью погибшими в Новой Москве стал выезд машины на встречную полосу

Происшествия
1 февраля, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
На месте ДТП работает следственная бригада и сотрудники ДПС
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© ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Причиной крупного ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве, в котором погибли девять человек, стал выезд на полосу встречного движения автомобиля марки Toyota, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"По предварительным данным, виновником ДТП на Варшавском шоссе стал водитель автомобиля Toyota, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом УАЗ. На месте ЧП работают следственная бригада и сотрудники ДПС, которые устанавливают причину выезда на полосу встречного движения", - сказал собеседник агентства.

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