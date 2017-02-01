Причиной ДТП с девятью погибшими в Новой Москве стал выезд машины на встречную полосу

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Причиной крупного ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве, в котором погибли девять человек, стал выезд на полосу встречного движения автомобиля марки Toyota, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"По предварительным данным, виновником ДТП на Варшавском шоссе стал водитель автомобиля Toyota, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом УАЗ. На месте ЧП работают следственная бригада и сотрудники ДПС, которые устанавливают причину выезда на полосу встречного движения", - сказал собеседник агентства.