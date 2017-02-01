СМИ: британская полиция расследует дело о жестоком обращении с королевскими лебедями

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Полиция долины Темзы ищет злоумышленников, расстрелявших 12 королевских лебедей в резиденции британских монархов - Виндзорском замке (графство Беркшир) в Великобритании. Об этом сообщает газета The Sun.

По ее информации, птицы были убиты из пневматической винтовки и оружия, заряженного стальными шариками. В результате произошедшего двух лебедей пришлось усыпить.

По словам члена благотворительной организации Венди Хермон, 10 птиц выжили и сейчас проходят лечение, однако получили серьезные травмы, такие как "потеря глаз, повреждения клюва и головного мозга".

"Королева будет в полной мере уведомлена о данной ситуации и, как человек, любящий животных, будет очень расстроена произошедшим", - сообщает близкий к Елизавете II источник, слова которого приводит издание.

Местные жители также подключились к поиску злоумышленников, отмечает газета.