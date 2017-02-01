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В столкновении самолета с автопогрузчиком в Домодедове виновен пилот

Происшествия
1 февраля, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Инцидент произошел 14 января
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Столкновение пассажирского самолета Ан-148 при рулежке в международном аэропорту Домодедово с автопогрузчиком произошло по вине пилота. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП), отметив, что ведомство завершило проверку в связи с инцидентом, произошедшем 14 января.

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"В результате движения по технической полосе воздушное судно наехало на стоявший в выделенной для наземного обслуживания зоне погрузчик. Вследствие инцидента никто не пострадал, - сказали в ММТП. - Прокуратурой установлено, что пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии", следовавший рейсом Москва (Домодедово) - Саратов, в процессе руления задел левым полукрылом спецтехнику".

Инцидент произошел "вследствие необеспечения командиром воздушного судна безопасного расстояния между самолетом и препятствием, а также отсутствия контроля за движением воздушного судна со стороны диспетчера по обслуживанию наземного движения ООО "Домодедово слот аллокейшен".

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в адрес гендиректора ООО "Домодедово слот аллокейшен" внесено представление об устранении нарушений, а для принятия мер прокурорского реагирования в отношении членов экипажа самолета информация направлена в Саратовскую транспортную прокуратуру.

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