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Граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии погибли и пострадали в ДТП в Новой Москве

Происшествия
1 февраля, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Выжившим оказывается вся необходимая медицинская помощь
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии погибли и пострадали в крупной автоаварии на территории Новой Москвы, личности четырех погибших пока не установлены. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

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"Среди пострадавших один россиянин, два гражданина Узбекистана и один - Киргизии", - сказал источник. Пострадавшие госпитализированы в НИИ им. Склифосовского, в 36-ю городскую клиническую больницу, в Первую градскую и городскую клиническую больницу №7. 

В результате ДТП погибли девять человек - трое граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. "Личности четырех погибших в настоящее время устанавливаются, тела сильно обгорели", - сообщили в правоохранительных органах.

Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что выжившим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Четверо пострадавших доставлены в больницы (двое в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести). Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказали в пресс-службе.

Последствия этой аварии до сих пор ликвидируют пожарно-спасательные подразделения. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины случившегося. По предварительным данным, виновником ДТП на Варшавском шоссе стал водитель автомобиля Toyota, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с УАЗом.

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