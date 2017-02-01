С Навального и Офицерова взяли подписку о невыезде из Кирова до конца процесса

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Ленинский суд Кирова избрал в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Такое решение принял суд после того, как подсудимые дважды не явились на заседания.

"Избрать в отношении Навального и Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на период с 1 по 10 февраля", - сказал судья Алексей Втюрин.

Как отмечается в решении суда, Навальный обязан пребывать в гостинице "Хилтон" в Кирове. При этом, разъяснил судья, отсутствие подсудимых в Кирове свыше 12 часов будет считаться нарушением подписки. Адвокаты подсудимых заявили, что обжалуют вынесенное решение. Навальный и Офицеров отказались подписывать подписку до решения апелляционной инстанции. "Я никакую подписку не давал, и я планирую в субботу быть в Санкт-Петербурге на открытии своего предвыборного штаба", - сказал Навальный.

Дело "Кировлеса"

18 июля 2013 года Ленинский суд Кирова признал Навального и экс-главу "Вятской лесной компании" Петра Офицерова виновными в растрате имущества "Кировлеса". Навальный был приговорен к 5 годам лишения свободы условно, Офицеров - к 4 годам условно. Президиум Верховного суда РФ на основании решения ЕСПЧ 16 ноября 2016 года отменил обвинительный приговор и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с новыми обстоятельствами.

По этому делу также был осужден экс-глава "Кировлеса" Вячеслав Опалев. 24 декабря 2012 года суд приговорил его к 4 годам заключения условно.