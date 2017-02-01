В США в ходе учений истребители ошибочно открыли огонь по военным

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Один военнослужащий США погиб, еще один получил ранения в результате инцидента во время учений на базе американских ВВС в штате Нью-Мексико.

Об этом сообщило агентство AP.

По его данным, два истребителя F-16 по ошибке выпустили несколько ракет класса "воздух-земля" во время учений на базе ВВС Холломан.

Получивший ранения был госпитализирован, но в настоящее время уже выписан из больницы.

По факту инцидента ведется расследование.