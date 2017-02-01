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В США в ходе учений истребители ошибочно открыли огонь по военным

Происшествия
1 февраля, 20:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
В результате инцидента есть погибший и раненый
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Истребитель F-16 ВВС США

Истребитель F-16 ВВС США

© REUTERS/Lee Jae-Won

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Один военнослужащий США погиб, еще один получил ранения в результате инцидента во время учений на базе американских ВВС в штате Нью-Мексико.

Об этом сообщило агентство AP.

По его данным, два истребителя F-16 по ошибке выпустили несколько ракет класса "воздух-земля" во время учений на базе ВВС Холломан. 

Получивший ранения был госпитализирован, но в настоящее время уже выписан из больницы.

По факту инцидента ведется расследование.

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