Бывший адвокат Полонского отсудил у бизнесмена $5 млн в суде Лондона

Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Оддом" в товарищеском матчеСпорт 1 февраля, 20:34
Бывший адвокат Полонского отсудил у бизнесмена $5 млн в суде ЛондонаПроисшествия 1 февраля, 20:30
Вдова первого президента России впервые зачитала отрывки из своей будущей книги о ЕльцинеНовости Урала 1 февраля, 20:27
AS: "Райо Вальекано" отменил аренду футболиста Зозули из-за недовольства фанатовСпорт 1 февраля, 20:25
Курс на "Барселону": как идет реконструкция стадиона "Динамо"Спорт 1 февраля, 20:24
Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-ПетербургеСпорт 1 февраля, 20:22
PR на президентской гонке: старые досье WikiLeaks на Ле Пен, Фийона и МакронаМеждународная панорама 1 февраля, 20:16
В США в ходе учений истребители ошибочно открыли огонь по военнымПроисшествия 1 февраля, 20:14
Посол РФ в Норвегии опроверг информацию о его вызове в МИД королевстваПолитика 1 февраля, 20:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля./ТАСС/. Адвокат Александр Добровинский отсудил у своего бывшего клиента бизнесмена Сергея Полонского $5 млн по иску о сделке, касающейся продажи компании Potok (бывшей Mirax Group).
Об этом ТАСС сообщил сам адвокат.
"Высокий суд Лондона по иску Полонского ко мне установил фальсификацию документов со стороны истца и постановил, что Полонский должен оплатить все мои судебные расходы - это около $1 млн и $4 по иску, что в общей сумме составляет около $5 млн", - сказал адвокат.
Добровинский отметил, что в его планы входит решение вопроса об ареста островов Полонского в Камбодже в качестве обеспечительной меры для исполнения решения суда.
Иск бизнесмена на сумму 300 млн фунтов стерлингов был подан в 2014 году. В нем Полонский обвинял своего бывшего адвоката в том, что тот якобы ввел его в заблуждение при продаже компании Potok, что привело к потере значительных средств.