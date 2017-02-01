Бывший адвокат Полонского отсудил у бизнесмена $5 млн в суде Лондона

МОСКВА, 1 февраля./ТАСС/. Адвокат Александр Добровинский отсудил у своего бывшего клиента бизнесмена Сергея Полонского $5 млн по иску о сделке, касающейся продажи компании Potok (бывшей Mirax Group).

Об этом ТАСС сообщил сам адвокат.

"Высокий суд Лондона по иску Полонского ко мне установил фальсификацию документов со стороны истца и постановил, что Полонский должен оплатить все мои судебные расходы - это около $1 млн и $4 по иску, что в общей сумме составляет около $5 млн", - сказал адвокат.

Добровинский отметил, что в его планы входит решение вопроса об ареста островов Полонского в Камбодже в качестве обеспечительной меры для исполнения решения суда.

Иск бизнесмена на сумму 300 млн фунтов стерлингов был подан в 2014 году. В нем Полонский обвинял своего бывшего адвоката в том, что тот якобы ввел его в заблуждение при продаже компании Potok, что привело к потере значительных средств.