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Бывший адвокат Полонского отсудил у бизнесмена $5 млн в суде Лондона

Происшествия
1 февраля, 20:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 1 февраля./ТАСС
Суд установил фальсификацию документов со стороны истца
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Александр Добровинский

Александр Добровинский

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля./ТАСС/. Адвокат Александр Добровинский отсудил у своего бывшего клиента бизнесмена Сергея Полонского $5 млн по иску о сделке, касающейся продажи компании Potok (бывшей Mirax Group).

Об этом ТАСС сообщил сам адвокат.

"Высокий суд Лондона по иску Полонского ко мне установил фальсификацию документов со стороны истца и постановил, что Полонский должен оплатить все мои судебные расходы - это около $1 млн и $4 по иску, что в общей сумме составляет около $5 млн", - сказал адвокат.

Добровинский отметил, что в его планы входит решение вопроса об ареста островов Полонского в Камбодже в качестве обеспечительной меры для исполнения решения суда.

Иск бизнесмена на сумму 300 млн фунтов стерлингов был подан в 2014 году. В нем Полонский обвинял своего бывшего адвоката в том, что тот якобы ввел его в заблуждение при продаже компании Potok, что привело к потере значительных средств.

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