СМИ: два подростка задержаны в Бостоне за стрельбу в штаб-квартире общественных школ

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Два подростка задержаны полицией после стрельбы, произошедшей в среду утром в Бостоне в вестибюле здания управления школьного округа в американском штате Массачусетс.
Об этом сообщает газета The Boston Globe со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.
По ее информации, стрелять молодые люди начали, предположительно, после случившейся между ними ссоры. Женщина с сыном спускались по лестнице, ведущей из вестибюля, после чего столкнулись с еще одним несовершеннолетним, у которого было оружие.
"Произошла борьба за пистолет", - цитирует газета сотрудника полиции.
В результате инцидента никто не пострадал, добавляет The Boston Globe.