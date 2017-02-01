Минэнерго: угрозы разморозки систем отопления в Пензе отсутствуют

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ПЕНЗА, 1 февраля. /ТАСС/. Угрозы разморозки отопительных систем в Пензе нет, сообщает официальный портал министерства энергетики РФ.
"На время ремонтных работ теплосеть переведена на режим рециркуляции. Угрозы разморозки систем отопления отсутствуют", - говорится в сообщении.
Отмечается, что планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ - 17:00 2 февраля. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).
Ранее начальник городского управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов отметил, что без отопления в Пензе остаются свыше 200 домов, 4 школы, 8 детсадов и 2 больницы.
В связи с повреждением теплосетей в Пензе в период с 27 по 30 января проводились работы по замене труб системы отопления, произведена замена 2100 м труб диаметром 80 мм и замена 400 м труб диаметром 25 мм. По результатам проведенной работы вечером 30 января все аварийно- восстановительные работы на тепловых сетях завершены, теплоснабжение потребителей Пензы восстановлено в полном объеме.